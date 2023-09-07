В Кыргызстане предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах

Депутат Шарапаткан Мажитова в ходе заседания парламента Кыргызстана предложила запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах. Фрагмент выступления депутата опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.

По словам Мажитовой, в Узбекистане уже принят соответствующий закон, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, так как это затрудняет процесс распознавания личности.

«Этот закон нам тоже нужен. Очень многие начали носить паранджу. Пусть носят платок, но не надо закрывать лицо. Это очень опасно», — пояснила депутат.

До этого сотрудники Следственного комитета (СК) начали проверку после инцидента, произошедшего в московском метро, где двое мужчин требовали от девушки снять никаб.

В интернете было опубликовано видео, на котором парень требует от девушки снять никаб, считая его неприемлемой одеждой.

Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала фотографии в никабе и поделилась своими взглядами на веру.