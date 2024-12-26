В Киргизии ввели штраф за ношение одежды, закрывающей лицо

Парламент Киргизии одобрил введение штрафа за ношение одежды, затрудняющей идентификацию граждан. Об этом сообщает AKIpress.

В новой статье о правонарушениях указано, что данный штраф будет применяться к лицам, которые носят одежду, не позволяющую установить их личность, за исключением случаев, когда такая одежда используется в рамках трудовой или служебной деятельности, а также по медицинским показаниям.

Нарушение этого правила повлечет за собой штраф в размере 20 тысяч сомов (примерно 23 тысячи рублей).

7 сентября депутат Шарапаткан Мажитова в ходе заседания парламента Киргизии предложила запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах.

Летом духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарской республики призвало женщин воздержаться от ношения никаба во время посещения учебных заведений.

Ранее в Кремле заявили, что интересы безопасности важнее ношения никабов.