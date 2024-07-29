Жительниц российской республики попросили не надевать никаб на учебу

Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарской республики призвало женщин воздержаться от ношения никаба во время посещения учебных заведений. Об этом сообщает «Газета Юга».

ДУМ опубликовало проповедь имам-хатыба Мурада Ульбашева в центральной мечети Нальчика на тему «Вопрос о ношении никаба». Он отметил, что сейчас проводятся различные попытки запретить ношение хиджаба в учебных заведениях. Однако, по словам имам-хатыба, такие решения невозможны.

Ульбашев добавил, что муфтии Северного Кавказа сделали обращение к президенту России о недопущении подобных законов. Вместе с этим они рекомендуют отказаться от ношения никаба в школах и вузах.

«За пределами учебного заведения — пожалуйста. Но именно, когда туда заходят, просьба, чтобы сестры не носили никаб», — уточнил имам-хатыб.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому региональные власти должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

10 июля муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил «Газете.Ru», что он не против запрета никаба, потому что государству трудно распознать женщину в такой одежде. Между тем хиджаб — обязательный предмет одежды для женщины в исламе, уверен Биргалин.

Ранее в Кремле заявили, что интересы безопасности важнее ношения никабов.