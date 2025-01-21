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Жертвами пожара на курорте в Турции стали десять человек

Число погибших в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции достигло 10

Десять человек погибли при пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, 32 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Погибшие — граждане Турции, двое из них скончались в результате прыжка в воду. По словам губернатора провинции Абдулазиз Айдына, состояние 26 пострадавших оценивается как средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время пожар в отеле удалось взять под контроль. Причины происшествия устанавливают в прокуратуре Болу, добавил Айдын.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций участвуют в ликвидации огня. Он выразил сожаления в связи с гибелью людей и пожелал выздоровления пострадавшим.

1 января сообщалось, что на севере Турции, в провинции Бартын, сгорел деревянный отель. Несколько человек получили отравления угарным газом.

Ранее в Турции загорелся самолет Superjet.

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