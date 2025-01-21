В Турции выросло число погибших и пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции достигло 66 человек

Более 60 человек погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в турецкой провинции Болу. Об этом заявил министр внутренних дел республики Али Ерликая, сообщает телеканал Haber Global.

«К сожалению, у нас 66 погибших и 51 пострадавший», — сказал он.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Как рассказал Ерликая, к ликвидации огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

Изначально сообщалось, что в результате возгорания погибли 10 человек. Еще 32 человека получили травмы — состояние 26 из них оценивалось как средней степени тяжести, и еще двое находились в тяжелом состоянии. Позже количество пострадавших начало увеличиваться.

Комментируя ситуацию, губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын рассказал о начале прокурорской проверки. В частности, специалистам предстоит установить причину происшествия.

28 декабря 2024 года в турецкой провинции Коджаэли произошел взрыв газа в одном из жилых домов. После этого в здании начался пожар, который быстро потушили.

Несмотря на это, 10 человек получили ранения. Им понадобилась госпитализация.

Ранее в турецком городе Анталья при посадке в аэропорту загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут».