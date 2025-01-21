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Посольство России находится на связи с местными органами Турции по факту ЧП на курорте

Посольство РФ находится на связи с органами Турции по факту пожара на курорте
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Mert Ozkan/Reuters

Посольство России в Турции находится на связи с местными ведомствами в связи с пожаром на горнолыжном курорте, данных по гражданам России не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

«Мы находимся на связи, информации о российских граждан не поступало», — сказали в российском диппредставительстве.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, к ликвидации огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

Изначально сообщалось, что в результате возгорания погибли 10 человек. Еще 32 человека получили травмы — состояние 26 из них оценивалось как средней степени тяжести, и еще двое находились в тяжелом состоянии. Позже количество пострадавших начало увеличиваться.

Комментируя ситуацию, губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын рассказал о начале прокурорской проверки. В частности, специалистам предстоит установить причину происшествия.

Ранее в турецком городе Анталья при посадке в аэропорту загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут».

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