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В Турции ввели ограничения для СМИ на освещение пожара в отеле Grand Kartal

Турецкий регулятор ввел ограничения на освещение в СМИ пожара в гостинице в Болу
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Ihlas News Agency (IHA)/Reuters

Высший совет по радио и телевидению Турции (ВСРТ) ввел ограничения на освещение в СМИ пожара в отеле Grand Kartal, в результате которого пострадали более 100 человек. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Просим наши СМИ брать за основу заявления и информацию, которые будут поступать от соответствующих министров и официальных учреждений. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, крайне важно, чтобы наши СМИ не передавали недостоверную информацию и не использовали в своих публикациях контент, основанный на не официальных данных», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что распространение не соответствующих действительности сведений может негативно повлиять на общественный порядок в республике. Кроме того, родственники пострадавших могут оказаться в опасности.

Ночью 21 января в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар, в результате которого травмы различной степени тяжести получили 117 человек. Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что 66 раненых спасти не удалось.

После происшествия было начато расследование, в рамках которого правоохранители задержали четырех человек. В том числе под стражей оказался владелец гостиницы, рассказал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать эксперты. Им предстоит установить причины ЧП и иные обстоятельства случившегося.

Ранее посольство РФ в Турции высказалось о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая.

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