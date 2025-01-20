Количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» кратно увеличат

МЧС: для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» выделят еще 30 цистерн

Специалисты подготовили 12 цистерн для вывоза мазута с «Волгонефть-239», еще 30 выделены дополнительно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

«На данный момент у мыса Панагия к работе по откачке мазута привлечено 4 битумовоза, подготовлено 12 цистерн. Продолжается мониторинг акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки было обследовано 55 квадратных метров акватории. Найденные мазутные пятна обработали сорбентом.

Новые пятна мазута обнаружили в Краснодарском крае несколько дней назад.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».