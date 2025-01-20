Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» кратно увеличат

МЧС: для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» выделят еще 30 цистерн
close
opershtab23/Telegram

Специалисты подготовили 12 цистерн для вывоза мазута с «Волгонефть-239», еще 30 выделены дополнительно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

«На данный момент у мыса Панагия к работе по откачке мазута привлечено 4 битумовоза, подготовлено 12 цистерн. Продолжается мониторинг акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки было обследовано 55 квадратных метров акватории. Найденные мазутные пятна обработали сорбентом.

Новые пятна мазута обнаружили в Краснодарском крае несколько дней назад.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами