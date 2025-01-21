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В Омской области главу района уволили после драки из-за проблем с водоснабжением

«Город 55»: в Омской области чиновника уволили из-за драки с коллегой
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Омской области главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Об этом пишет портал «Город 55».

Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между госслужащими произошел на тему проблем с водоснабжением. Инцидент случился в январе 2024 года в деревне Киселево. Пострадавшего доставили в Знаменскую ЦРБ.

За отставку главы Знаменского района Омской области Сергея Максимова проголосовали 14 депутатов. Глава Совета, комментируя произошедшее, уточнил, что решение принято единогласно.

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