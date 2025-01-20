Массовая драка подростков произошла в торговом центре российского города

В Иванове две компании подростков устроили массовую драку в торговом центре

В Иванове произошла массовая драка подростков в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Ивановская область: треш и новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Две компании несовершеннолетних что-то не поделили, и между ними началась драка. Одна группа «забивала руками и ногами» другую.

Сообщается, что сотрудники полиции и врачи скорой помощи не приезжали на место происшествия. Охрана торгово-развлекательного центра также не появлялась. Информации о пострадавших не поступало.

В городском отделении полиции сообщили, что информацию о случившемся зарегистрировали в установленном порядке. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Детали, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются.

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