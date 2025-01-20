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Уральцы устроили две драки в очереди на крещенские купания

В Екатеринбурге соседи по очереди на крещенские купания устроили две драки
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Екатеринбурге в очереди на окунание в крещенской купели горожане устроили сразу две потасовки. Об этом сообщает издание E1.ru.

Оба инцидента произошли 18 января на озере Шарташ. Поводом для конфликта стали места в очереди. Как уточнило издание, спасатели пускали на лед водоема желающих окунуться в купель небольшими группами — по 30-40 человек. Остальным приходилось ждать допуска на берегу. По информации СМИ, часть собравшихся в ожидании своей очереди простояла около двух часов. Когда некоторые попытались пройти вперед, минуя установленный порядок, в очереди случились две драки. В первом случае место не поделили двое мужчин. Во втором — взрослый мужчина и девочка-подросток. Мужчина толкнул школьницу и встретился с агрессивной реакцией ее матери. На место конфликта прибыли полицейские, которые забрали нарушителей к себе в авто.

Ранее священник напомнил, что купание в проруби не заменяет таинство крещения.

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