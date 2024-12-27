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На видео попала драка владивостокцев в стиле кунг-фу на дороге

Во Владивостоке на видео попало, как водители дрались в стиле кунг-фу

Во Владивостоке в районе кольца Инструментального завода два водителя утроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Водители не поделили дорогу, после чего конфликт перешёл в физическое противостояние. Бойцовские навыки двух участников напоминали местами кунг-фу или каратэ», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся, но одному из водителей начинает мешать куртка, поэтому он ее снимает. После владивостокцы продолжают драку. Мимо конфликтующих проезжают автомобили.

До этого в центре Владивостока подрались водители автобуса и почтовой машины.

На кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части. Уточняется, что мужчина в белых штанах — водитель автобуса. В момент драки он держит оппонента и не дает ему двигаться, при этом сам почти садится на шпагат. После чего к конфликтующим подбегают мужчины и пытаются их разнять.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область повреждено 15 машин.

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