В Красноярском крае подрались четыре человека-паука

В Минусинске люди в костюмах человека-паука устроили массовую драку

В городе Минусинске в Красноярском крае несколько человек в костюмах человека-паука устроили массовую драку. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал «Взгляд Инфо».

По данным очевидцев, инцидента случился возле рынка «Заречный». На кадрах видно, как четверо мужчин в костюмах сначала избивают другого мужчину, а затем переключились друг на друга. В конце один из них достает бутылку, после чего видео прерывается.

Комментаторы под видео предположили, что драка постановочная.

До этого охранник московского магазина избил посетителя, который не заплатил за товар и приступил к трапезе прямо на месте. 50-летний москвич зашел в торговый зал, выбрал понравившуюся колбасу и сразу вцепился в товар зубами.

Сотрудник службы охраны стал свидетелем произошедшего. Он выгнал мужчину из магазина и принялся его избивать. Пострадавший оказался в больнице с переломами ребер и сотрясением мозга.

Ранее креветки стали причиной драки между директором магазина и покупательницей в Петербурге.