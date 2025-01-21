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Вокруг севшего на мель танкера обрабатывают воду сорбентом, чтобы собрать мазут

Воду возле севшего на мель танкера с мазутом обрабатывают сорбентами

Воду возле севшего на мель танкера с мазутом обрабатывают сорбентами. Об этом сообщили в оперативном штабе, контролирующем вопросы очистки акватории Черного моря от нефтепродуктов.

«Основные выбросы мазута, которые произошли после повреждения корпуса севшего на мель танкера, уже собрали. Теперь воду вокруг судна и вдоль берега с внутренней стороны вала регулярно обрабатывают сорбентом, чтобы убрать маслянистые пятна, появляющиеся на поверхности», — рассказали в оперштабе.

Сорбент состоит из торфа и биопрепарата, он имеет форму порошка. Средство обволокивает фрагменты нефтепродуктов и впитывает их, после чего бактерии перерабатывают мазут без вреда для природы.

До этого стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 т мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.

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