Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле села Бехтеры

Восемь человек, которые пострадали при обстреле села Бехтеры в Херсонской области, увезли в больницу в тяжелом состоянии, среди них — два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Атака на село Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия. Пострадали не менее 25 человек.

После обстрела село оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также в понедельник украинская армия обстреляла Горловку в ДНР. Пострадали восемь местных жителей. Один из выпущенных ВСУ снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали белгородское село FPV-дроном.