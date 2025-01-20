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Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле села Бехтеры

РИА: восемь пострадавших при обстреле села Бехтеры находятся в тяжелом состоянии
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Восемь человек, которые пострадали при обстреле села Бехтеры в Херсонской области, увезли в больницу в тяжелом состоянии, среди них — два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Атака на село Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия. Пострадали не менее 25 человек.

После обстрела село оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также в понедельник украинская армия обстреляла Горловку в ДНР. Пострадали восемь местных жителей. Один из выпущенных ВСУ снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали белгородское село FPV-дроном.

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