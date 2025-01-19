ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали белгородское село FPV-дроном

В Белгородской области ВСУ попытались атаковать Шебекинский округ. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, целью противника стали город Шебекино и село Муром. В первом населенном пункте в результате обстрела были повреждены два жилых дома: в одном выбило окна, а в другом — пробило кровлю. Кроме того, пострадали капоты и крылья двух легковых автомобилей.

Согласно посту, Муром атаковал украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Его подавила система РЭБ (радиоэлектронной борьбы), однако при падении БПЛА повредил остекление в частном доме.

19 января в другом регионе России — Курской области — четыре раза объявлялась ракетная опасность. В последний раз она действовала с 16:19 до 17:29. В общей сложности за день в регионе ликвидировали две ракеты и один беспилотник. Около 18:00 в курском приграничье была перехвачена авиабомба ВСУ.

Ранее Зеленский пообещал «передать привет» России после полета дрона у Рады.