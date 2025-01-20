В Горловке в результате атаки со стороны ВСУ пострадали восемь человек

Пушилин: семь женщин и один мужчина пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Восемь жителей Горловки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), пострадали в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, один из выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. В результате в хирургическом корпусе оказались повреждены входная группа и остекление 28 оконных проемов. Также урон получил вентиляционный короб в кабинете рентгенографии.

Кроме того, в ходе обстрела украинские солдаты нанесли ущерб двум жилым домам и одному коммунальному предприятию. Глава российского субъекта добавил, что еще повреждения получили местный дворец культуры и два автомобиля.

«В Центрально-Городском районе <...> ранения средней степени тяжести получили женщины 1982, 1965, 1958, 1958, 1957, 1975, 1947 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Пушилин.

Он выразил уверенность, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам, так как не в состоянии противостоять наступлению российских подразделений на поле боя. Как отметил глава ДНР, власти намерены сделать все возможное, чтобы причастные к обстрелам украинские бойцы понесли заслуженное наказание.

Ранее в ДНР из-за атаки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя.