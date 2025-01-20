Землетрясение произошло рядом с побережьем Филиппин

Землетрясение произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщается на сайте Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).

Специалисты зафиксировали природный катаклизм в 13:42 мск. Его очаг находился на глубине 10 километров, при этом магнитуда подземных толчков составила 5,7.

Иные подробности пока не поступали. В том числе не появлялось информации о разрушениях и пострадавших.

19 января на границе Казахстана и КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 51 километра к востоку от китайского города Карамай. Эпицентр природного катаклизма располагался в 154 километрах от казахстанской границы.

В тот же день в Ялтинском районе Республики Крым зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,8 и 2,0. За подземными толчками последовали несколько афтершоков, которые могли почувствовать местные жители.

Позже ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС РФ. Там рассказали, что в результате природных катаклизмов никто не пострадал.

Ранее жителей Японии предупредили о риске возникновения землетрясений магнитудой до 9,0.