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На границе Китая и Казахстана произошло землетрясение

На границе Китая и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Uwe Anspach/Global Look Press

На границе Китая и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

Толчок был зафиксирован в 51 км к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак) города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 02:15 по мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 154 км от границы с Казахстаном. Землетрясение оценивалось как «довольно сильное». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого вероятность землетрясения магнитудой 8-9 к югу от Японии выросла до 80%.

По прогнозам экспертов, землетрясение произойдет к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. В течение 40 лет вероятность стихийного бедствия оценивается сейсмологами до 90%, а в перспективе 50 лет — превышает 90%. В последний раз разрушительное землетрясение магнитудой 8 в разломе Нанкай произошло 21 декабря 1946 года.

Ранее сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи.

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