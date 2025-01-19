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Жители Крыма ощутили толчки от двух землетрясений

На южном берегу Крыма произошли два землетрясения и шесть слабых афтершоков
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Depositphotos

Утром в Крыму было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8, эпицентр которого находился в Ялтинском районе. Об этом РИА Новости сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, в 4:59 на полуострове зарегистрировали первые толчки. Это произошло в четырех километрах от сейсмической станции «Ялта». Предварительно, магнитуда землетрясения составила около 2,5-3 балла в эпицентре (часто ощущается людьми). За толчками последовали шесть афтершоков (повторных толчков).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бондарь добавила, что более слабый толчок с магнитудой 2,0 (чувствуют люди на верхних этажах зданий) был зафиксирован в 12:09. Она отметила, что землетрясения можно было почувствовать, но для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — в порядке вещей.

«С начала этого года это уже не первое проявление сейсмической активности в данном районе — «зона заиграла». Будем надеяться, что «игры» пройдут спокойно», — заключила эксперт.

На прошлой неделе в Сочи в течение нескольких часов произошло несколько землетрясений.

Ранее японцев предупредили о разрушительном землетрясении в ближайшие десятилетия.

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