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В МЧС сообщили о последствиях двух землетрясений с афтершоками в Крыму

В МЧС заявили об отсутствии последствий после землетрясений в районе Ялты
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Dizzy_Studio/Shutterstock

При двух землетрясениях на территории Крыма никто не пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Как заявили в ведомстве, информация о разрушениях также не поступала.

Утром в Крыму было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8, эпицентр которого находился в Ялтинском районе. В 4:59 на полуострове произошли первые толчки в четырех километрах от сейсмической станции «Ялта».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Предварительно, магнитуда землетрясения составила около 2,5-3 балла в эпицентре (часто ощущается людьми). За толчками последовали шесть афтершоков (повторных толчков). Более слабый толчок с магнитудой 2,0 (чувствуют люди на верхних этажах зданий) был зарегистрирован в 12:09.

Как отметила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь, эти землетрясения можно было почувствовать, но для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — в порядке вещей.

Ранее Эверест закрыли для туристов после землетрясения.

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