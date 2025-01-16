Японцев предупредили о разрушительном землетрясении в ближайшие десятилетия

NHK: вероятность землетрясения магнитудой 8–9 к югу от Японии выросла до 80%

В Японии готовятся к мощному землетрясению — резко возросла вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Об этом предупредили в правительственной комиссии страны по исследованию сейсмической активности, передает NHK.

Вероятность такого события в ближайшие 30 лет специалистами оценивается в 80%. По прогнозам экспертов, землетрясение произойдет к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. В течение 40 лет вероятность стихийного бедствия оценивается сейсмологами до 90%, а в перспективе 50 лет — превышает 90%. В последний раз разрушительное землетрясение магнитудой 8 в разломе Нанкай произошло 21 декабря 1946 года.

13 января неподалеку от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение произошло в 21:19 по местному времени (15:19 мск). Эпицентр стихии залегал на глубине 30 км под водой.

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