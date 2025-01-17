СК завершил расследование в отношении главы управления связи ВС РФ генерала Шамарина

Расследование по делу о получении крупной взятки в отношении генерала Вадима Шамарина завершено. Об этом заявил его адвокат Михаил Перцев, передает РИА Новости.

«Следствие завершено в конце декабря, мы сейчас знакомимся с материалами», — заявил он.

Генерал ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал вину в получении взятки в 36 млн рублей. Защита настаивала на смягчении меры пресечения и просила избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.

17 октября суд продлил срок содержания под стражей Шамарину до 22 января 2025 года.

По версии следствия, генерал получал деньги от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы.