Суд продлил арест генералу Шамарину до 22 января

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки. Об этом пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Шамарину в виде заключения под стражу на срок до 22 января 2025 года», — зачитал свое решение судья.

Прошлый срок меры пресечения истекал 21 октября.

Еще летом защита Шамарина просила отпустить его из СИЗО в связи с его боевыми заслугами. Суд оставил генерала под стражей.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ, обвиняемому в получении взятки в размере 36 млн рублей. По данным следствия, он получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее сообщалось, что осужденного за взятку экс-офицера ФСБ выпустили на свободу.