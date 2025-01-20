В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Аэропорт Нижнекамска в Татарстане временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:45 по московскому времени.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Казани ввели аналогичные временные ограничения. Они связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил он.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань. По словам местных жителей, дрон пролетел над одним из районов города около 4:30.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» уточнили, что украинские беспилотники ночью атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.