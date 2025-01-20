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Cтало известно об атаке БПЛА на Казанский авиационный завод имени Горбунова

Беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова
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Shutterstock

Украинские беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань.

Незадолго до этого жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом.

Официальная информация пока не поступала.

21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего в столице Татарстана зафиксировали восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два летательных аппарата врезались в 37-этажный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса». После этого на верхних этажах здания начался пожар, и жильцам пришлось эвакуироваться.

По данным Telegram-канала «Подъем», из-за действий ВСУ могли пострадать три человека. Власти эту информацию не подтвердили.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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