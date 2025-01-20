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Над Казанью заметили украинский беспилотник «Лютый»

SHOT: над Казанью пролетел украинский беспилотник «Лютый»
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Предварительно, ВСУ использовали беспилотник типа «Лютый»», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:39 по московскому времени.

По информации, полученной Telegram-каналом от местных жителей, дрон пролетел над одним из районов города около 4:30. Украинские беспилотники попытались атаковать местные предприятия, отметил SHOT. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого жители Казани рассказали о звуках взрывов над городом. Также о взрывах сообщали жители Рязанской области.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата — один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее CNN сообщил о запуске ВСУ беспилотников «Лютый» для атаки вглубь России.

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Атаки БПЛА на Россию
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