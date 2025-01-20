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В аэропорту Казани ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что ограничения на работу авиагавани ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что над Казанью раздались звуки взрывов. По данным Mash, город атаковали беспилотники. Они предприняли попытку атаковать казанские предприятия.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По его словам, один дрон сбили на окраине Калуги, второй — на территории Перемышльского района.

Ранее рейсы из двух городов России перенаправили в Хабаровск.

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