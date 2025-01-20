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Экономист объяснила, почему россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

Экономист Солодовникова: россияне не выйдут на пенсию по старости в этом году
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Depositphotos

Граждане России не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, поскольку в текущем году действует переходный период повышения пенсионного возраста. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно)», — объяснила она.

По словам Солодовниковой, время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в следующем году.

Вместе с тем она отметила, что в текущем году на пенсию будут выходить россияне, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по государственному обеспечению, а также жители новых регионов РФ.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что гражданам России сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% по итогам 2024 года.

С 1 февраля 2025 года в России планируется дополнительная индексация пенсий для различных категорий граждан. Это повышение связано с учетом фактической инфляции за 2024 год, данные о которой 15 января опубликовал Росстат. По данным ведомства, годовая инфляция в 2024 году достигла 9,52%.

Пенсии повысят неработающим и работающим пенсионерам, дополнительно граждане в возрасте от 80 лет получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. С 1 февраля 2025 года увеличатся доплаты к пенсиям для работников организаций угольной промышленности, соответствующих условиям стажа и занятости. Также с 1 февраля вырастут доплаты к пенсиям для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при соблюдении установленных требований к стажу работы.

Ранее россиянам рассказали, какую пенсию можно унаследовать.

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