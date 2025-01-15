Россиянам рассказали, какую пенсию можно унаследовать

Россияне могут наследовать накопительную часть пенсии или долгосрочные сбережения, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«В настоящее время по принятым правилам россияне могут наследовать лишь накопительную часть пенсии, которая формируется на лицевом счете в Социальном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде (НПФ) в зависимости от того, какое решение по этому поводу принял умерший . Страховая часть пенсии наследованию не подлежит, поскольку она выплачивается за счет работающих граждан. Для оформления наследования накопительной пенсии наследникам следует предъявить требование о выплате в установленный срок. Если же этого не будет сделано, тогда деньги наследуются на общих основаниях», — пояснила Епифанова.

Она добавила, что можно наследовать пенсионные долгосрочные сбережения (ПДС), хотя с ограничениями. По словам сенатора, если участнику ПДС назначались срочные периодические выплаты, то сформированные средства (за вычетом выплаченных) могут передаваться по наследству правопреемникам, которые указаны в договоре, или же ближайшим родственникам. Но если изначально назначались пожизненные периодические выплаты, наследования возникнуть не может, уточнила Епифанова.

Сенатор подчеркнула, что для наследования пенсионных долгосрочных сбережений, если они подразумевают часть пенсии, необходимо определить правопреемников. Епифанова пояснила, что если участник программы указал правопреемников в заявлении, средства распределятся между ними. В ином случае правопреемниками станут родственники первой очереди (дети или супруг(а) или родители), затем второй очереди (братья, сестры, дедушки или внуки). Сенатор рекомендовала правопреемникам обращаться в Соцфонд или НПФ с заявлением о выплате денежных средств в течение шести месяцев после смерти участника программы. Епифанова посоветовала предоставить документы, которые подтверждают родственные отношения.

Сенатор добавила, что передать по наследству свои пенсионные накопления по программе негосударственного пенсионного обеспечения могут и самозанятые. По словам Епифановой, если смерть наступила до назначения выплаты, средства будут переданы в полном объеме, а если негосударственная пенсия уже выплачивалась, можно будет претендовать только на остаток средств, отраженных на именном пенсионном счете. Если самозанятый добровольно уплачивал страховые взносы в государственную пенсионную систему, эти накопления напрямую наследникам не передаются, уточнила сенатор.

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