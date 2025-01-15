Россиянам снова повысят пенсии из-за роста инфляции

Россиянам сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% по итогам 2024 года, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Теперь всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре», — отметил экономист.

По его словам, если страховая пенсия в декабре составляла 20 тыс. рублей, в январе она была увеличена до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. Экономист уточнил, что с учетом новых данных по инфляции за 2024 год ее размер будет увеличен до 21 904 рублей. Балынин добавил, что планируется выплатить суммы индексации и за январь 2025 года.

«Соответственно, в феврале пенсионер в указанном примере получит 21 904 рублей за февраль и разницу между суммами 21904 - 21460 = 444 рубля за январь 2025 года. Благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года, по моим расчетам, в 2025 году удастся приблизить средний размер страховых пенсий по старости к 25 тыс. рублей», — заключил Балынин.

С 1 февраля 2025 года в России планируется дополнительная индексация пенсий для различных категорий граждан. Это повышение связано с учетом фактической инфляции за 2024 год, данные о которой 15 января опубликовал Росстат. По данным ведомства, годовая инфляция в 2024 году достигла 9,52%.

Пенсии повысят неработающим и работающим пенсионерам, дополнительно граждане в возрасте от 80 лет получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. С 1 февраля 2025 года увеличатся доплаты к пенсиям для работников организаций угольной промышленности, соответствующих условиям стажа и занятости. Также с 1 февраля вырастут доплаты к пенсиям для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при соблюдении установленных требований к стажу работы.

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