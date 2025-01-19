Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Освобожденный 80 лет назад Красной армией Краков сняли из космоса

«Роскосмос» опубликовал фото Кракова, освобожденного от фашистов 80 лет назад
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок польского города Краков, который был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 18 января 1945 года.

В посте компания объяснила, что этот кадр является частью проекта, посвященного 80-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне.

«На фотографии нашего спутника «Ресурс-П» – Краков, Польша», — говорится в публикации.

На этой неделе издание Newsweek написало, что на празднование юбилея победы в ВОВ в Москву может приехать «большой гость» из США. В материале отмечается, что на мероприятия по случаю Дня Победы Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей, и если в этом году на Парад Победы приедет «гость из США», то, скорее всего, это будет человек из администрации Дональда Трампа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия не приглашала американских представителей на празднование 80-летия Победы, но будет рада «видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню».

Ранее Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами