Освобожденный 80 лет назад Красной армией Краков сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок польского города Краков, который был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 18 января 1945 года.

В посте компания объяснила, что этот кадр является частью проекта, посвященного 80-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне.

«На фотографии нашего спутника «Ресурс-П» – Краков, Польша», — говорится в публикации.

На этой неделе издание Newsweek написало, что на празднование юбилея победы в ВОВ в Москву может приехать «большой гость» из США. В материале отмечается, что на мероприятия по случаю Дня Победы Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей, и если в этом году на Парад Победы приедет «гость из США», то, скорее всего, это будет человек из администрации Дональда Трампа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия не приглашала американских представителей на празднование 80-летия Победы, но будет рада «видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню».

Ранее Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной.