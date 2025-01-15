Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной

Белоусов: в РФ осталось около семи тысяч фронтовиков Великой Отечественной
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания оргкомитета «Победа» заявил, что в стране осталось около семи тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой», — заявил он.

Белоусов подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания.

Он добавил, что ветераны займут свои почетные места на трибунах парадов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами