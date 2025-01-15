Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной

Белоусов: в РФ осталось около семи тысяч фронтовиков Великой Отечественной

Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания оргкомитета «Победа» заявил, что в стране осталось около семи тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой», — заявил он.

Белоусов подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания.

Он добавил, что ветераны займут свои почетные места на трибунах парадов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.