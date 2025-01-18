Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Нетаньяху: Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников

Израиль пока не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, Израиль не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета и призвал правительство страны утвердить документ.

Ранее в Израиле призвали не допустить одобрения сделки с ХАМАС.