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Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Нетаньяху: Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников
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Florion Goga/Reuters

Израиль пока не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, Израиль не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета и призвал правительство страны утвердить документ.

Ранее в Израиле призвали не допустить одобрения сделки с ХАМАС.

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