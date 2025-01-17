В Израиле призвали не допустить одобрения сделки с ХАМАС

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал коллег из партий Ликуд и «Религиозный сионизм» сорвать одобрение сделки с палестинским движением ХАМАС на предстоящем заседании правительства. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети X.

«Если до вчерашнего дня я был в ужасе от этой сделки, то сегодня, когда раскрываются все новые подробности, которые показывают, что пожизненно осужденных террористов отпустят в Иерусалим и на Западный берег, когда все знают, что эти террористы вернутся и попытаются причинить вред <...>, я обеспокоен еще больше», — написал Бен-Гвир.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января. 17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа,

В МИД России выразили надежду, что сделка между Израилем и ХАМАС позволит достичь стабильности в Газе.

16 января офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, согласованных ранее с посредниками. Палестинское движение уличили в попытках добиться уступок в последнюю минуту. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден спутал атаку на Израиль с терактом 11 сентября 2001 года.