Израильский президент поддержал решение военного кабинета по сделке с ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета, одобрившего соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, и призвал правительство страны утвердить документ. Об этом пишет ТАСС.

«Я ожидаю, что правительство <...> быстро утвердит это решение», — сказал глава государства.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня на территории сектора Газа и освобождении заложников. Стороны достигли соответствующих договоренностей после того, как в документ были внесены итоговые правки.

По данным телеканала CNN, в рамках сделки палестинское движение должно поэтапно освободить людей, взятых в заложники во время атаки на Израиль в октябре 2023 года. Ожидается, что на первом этапе ХАМАС вернет в еврейское государство 33 человека.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил подписание соглашения с палестинским движением. Как пишет РИА Новости, документ предполагает прекращение огня в секторе Газа с 19 января. Перемирие будет длиться 42 дня.

Ранее в Израиле решили разработать план «полного уничтожения» ХАМАС на случай срыва сделки.