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В Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: идея закрыть границу с РФ неразумна
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Идея закрытия границы между Эстонией и Россией неразумна, так как ее реализация будет связана с большими издержками для общества. Об этом телерадиокомпании ERR заявил глава министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

«Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем», — сказал министр.

При этом Ляэнеметс отметил, что Таллин уже имеет план на случай необходимости закрытия границы с Россией.

14 января оппозиционная партия Isamaa предложила закрыть границу Эстонии с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу обосновал подобное решение несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, РФ организовала против республики и ее союзников.

15 января начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД балтийской республики Янек Мяги заявил, что министерство не видит причин для закрытия пограничных пунктов на границе республики с Российской Федерацией. По его словам, ведомство основывается на оценке угроз.

Ранее стало известно, что Эстония направит десятки миллионов евро на укрепление границы с Россией.

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