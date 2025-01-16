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Эстония направит десятки миллионов евро на укрепление границы с Россией

Северное побережье: Эстония инвестирует 30,5 млн евро в укрепление границы с РФ
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Alexander Welscher/Global Look Press

Эстонские власти планируют инвестировать €30,5 млн в укрепление границы с Россией, пишет газета «Северное побережье» со ссылкой на канцелярию правительства прибалтийской республики.

Отмечается, что более €12 млн пойдут на беспилотные системы.

«Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около 18 миллионов евро. На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников», — говорится в публикации.

До этого в министерстве внутренних дел Эстонии не увидели причин для закрытия пограничных пунктов на границе республики с Российской Федерацией. Об этом сообщил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД балтийской республики Янек Мяги в интервью газете Postimees.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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