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В МВД Эстонии прокомментировали призыв закрыть границу с Россией

В МВД Эстонии заявили об отсутствии причин полностью закрывать границу с Россией
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Министерство внутренних дел Эстонии не видит причин для закрытия пограничных пунктов на границе республики с Российской Федерацией. Об этом сообщил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД балтийской республики Янек Мяги в интервью газете Postimees.

По его словам, МВД Эстонии основывается на оценке угроз, в настоящее время нет такой оценки, которая требовала бы закрытия восточной границы с российским государством.

14 января в Эстонии оппозиционная партия Isamaa предложила закрыть границы страны с Россией из-за якобы организованных гибридных атак.

В декабре глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что ведомство не рассматривает закрытие границы республики с Российской Федерацией в качестве нужного шага. По его словам, ейчас в такой мере с точки зрения безопасности нет необходимости.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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