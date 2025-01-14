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В Эстонии предложили закрыть границу с РФ

ERR: оппозиция в Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

В Эстонии оппозиционная партия Isamaa предложила закрыть границы страны с Россией из-за якобы организованных гибридных атак. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что лидер партии Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее союзников. Так, он обвинил Россию в повреждении электрокабеля в Финском заливе в декабре.

В декабре глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщал, что ведомство не рассматривает закрытие границы республики с Россией в качестве нужного шага. Сейчас в такой мере с точки зрения безопасности нет необходимости, добавил он.

В июне прошлого года чешское издание Lidovky написало, что Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер». В публикации говорилось, что в Европе образуется новый железный занавес по прошествии 78 лет с Фултонской речи премьера Британии Уинстона Черчилля.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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