Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за заражения пациентов онкодиспансера гепатитами B и C возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело из-за заражения 36 пациентов онкодиспансера гепатитом
close
Телеграм-канал «Baza»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту заражения не менее 36 пациентов камчатского онкодиспансера гепатитами B и C. Об этом сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в СК.

До этого Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере на 30 дней из-за вспышки острого гепатита В и С.

Острый гепатит В полностью излечивается в 95% случаев, лечение занимает от месяца до полугода. Острый гепатит С также излечим, однако существенно чаще переходит в хроническую форму (когда болезнь длится более полугода). Болезнь может привести к циррозу и раку печени.

Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун поясняла, что гепатит чаще всего протекает в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами