Из-за заражения пациентов онкодиспансера гепатитами B и C возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту заражения не менее 36 пациентов камчатского онкодиспансера гепатитами B и C. Об этом сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в СК.

До этого Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере на 30 дней из-за вспышки острого гепатита В и С.

Острый гепатит В полностью излечивается в 95% случаев, лечение занимает от месяца до полугода. Острый гепатит С также излечим, однако существенно чаще переходит в хроническую форму (когда болезнь длится более полугода). Болезнь может привести к циррозу и раку печени.

Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун поясняла, что гепатит чаще всего протекает в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.