Врач раскрыла, существуют ли скрытые формы гепатита

Гепатит может протекать в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун.

«Лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодичной тошноты. Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит», — сказала Шархун.

Она добавила, что гепатиты бывают не только вирусными, но и возникающими вследствие отравления ядохимикатами, приема лекарств и БАДов или нездорового образа жизни.

До этого Шархун развеяла миф о заражении гепатитом при половом контакте. По ее словам, данный способ передачи инфекции имеет место лишь в 15% случаев.

Заблуждением является и то, что вирусные гепатиты В и С передаются бытовым путем. При объятиях, поцелуях, совместном использовании посуды и даже средств личной гигиены — риск инфицирования только теоретический, отметила специалист.

Она также заявила, что гепатиты В и С не являются противопоказанием к беременности.

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