На Камчатке закрыли кабинет томографии в онкодиспансере из-за вспышки гепатита

В Петропавловске-Камчатском городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Об этом сообщается на сайте Петропавловск-Камчатского городского суда.

В решении суда говорится о том, что учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. В связи с этим онкодиспансер признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

В качестве наказания суд приостановил деятельность в кабинете компьютерной томографии на 30 суток.

В прошлом году врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун отмечала, что гепатит может протекать в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты. Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит, добавила эксперт.

Ранее врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты.