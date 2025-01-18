Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке закрыли кабинет томографии в онкодиспансере из-за вспышки гепатита

На Камчатке суд закрыл кабинет томографии в онкодиспансере из-за очага гепатита
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Петропавловске-Камчатском городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Об этом сообщается на сайте Петропавловск-Камчатского городского суда.

В решении суда говорится о том, что учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. В связи с этим онкодиспансер признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

В качестве наказания суд приостановил деятельность в кабинете компьютерной томографии на 30 суток.

В прошлом году врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун отмечала, что гепатит может протекать в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты. Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит, добавила эксперт.

Ранее врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами