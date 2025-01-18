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В Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции

РИА Новости: в Подмосковье задержали чиновницу, подозреваемую в коррупции
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В городе Руза Московской области сотрудники силовых структур задержали чиновницу, которую подозревают в коррупционном преступлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа», — отметил собеседник издания.

Какие-либо подробности коррупционного преступления в настоящее время не разглашаются.

26 декабря 2024 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по подозрению в коррупции. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев сознался в получении взяток и ушел в зону проведения спецоперации. Он являлся одним из сорока обвиняемых по уголовному делу о выдаче за взятки разрешений на строительство, в том числе и в исторических Горках Ленинских.

Ранее в Татарстане борца с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве.

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