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В Татарстане борца с коррупцией задержали по подозрению во взяточничестве

В Альметьевске полковника отдела по борьбе с коррупцией задержали за взятку
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Телеграм-канал «Вечерняя Казань | Новости»

В Альметьевске задержали начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве не назвали имени задержанного, но Telegram-канал Mash Iptash писал, что речь идет про 62-летнего Рафика Минабутдинова.

Чиновник руководил отделом с 2007 года, недавно написал рапорт об уходе в отставку, но на пенсию выйти не успел, отметило издание «БизнесOnline».

По предварительным данным, мужчина с ноября 2023 года по октябрь 2024 года за денежное вознаграждение в размере 240 тыс. рублей покровительствовал предпринимателю, а также давил на представителей муниципальной власти для заключения контракта на ремонтные работы одной из местных строительных фирм в пользу коммерсанта.

Источник «Вечерней Казани» раскрыл, что Минабутдинов помог директору «Пром-Транс-Энерго-сервиса» заключить договор с «Татлизингом» на ремонт центральной библиотеки в Сармановском районе. За это подозреваемому обещали 5% от контракта, а именно около 1,9 млн рублей.

В МВД отметили, что при подтверждении вины чиновника его уволят из органов внутренних дел и накажут по закону, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по подозрению в коррупции.

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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