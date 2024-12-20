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Чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО

«Ъ»: чиновник из Подмосковья Малышев ушел на СВО после получения взяток
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев сознался в получении взяток и ушел в зону проведения спецоперации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, 46-летний Малышев стал пулеметчиком в составе штурмового подразделения Кантемировской дивизии.

Малышев являлся одним из сорока обвиняемых по уголовному делу о выдаче за взятки разрешений на строительство, в том числе и в исторических Горках Ленинских. Малышев попросил отправить его в зону СВО на этапе рассмотрения уголовного дела.

После того как суд удовлетворил соответствующее ходатайство, бывший чиновник заключил контракт с Минобороны.

До этого стало известно, что фигурант дела о нападении с топором на главу пермского СК поедет на СВО.

Также на СВО отправился экс-глава управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов, которого обвинили в получении взятки в размере 12 млн рублей.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

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