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Правоохранители задержали депутата горсовета Балашихи по делу о коррупции

РИА Новости: депутата горсовета Балашихи задержали по делу о получении взятки
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по подозрению в коррупции. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в отношении Антипова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

25 декабря сообщалось, что в Красноярске по подозрению в получении взятки в виде строительных материалов задержан командир полка дорожно-патрульной службы.

24 сообщалось, что в Екатеринбурге военные следователи прямо на рабочем месте задержали капитана ФСБ. Предполагается, что офицер мог за денежное вознаграждение переоформлять земельные участки.

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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