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Мебельный цех загорелся в Южно-Сахалинске

МЧС: в Южно-Сахалинске пожарные тушат возгорание в мебельном цеху
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Южно-Сахалинске загорелся столярно-мебельный цех на улице Памятной. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Пожарным удалось локализовать горение на площади 900 квадратных метров. В тушении принимают участие 28 сотрудников МЧС и 11 единиц техники, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания будут устанавливать после ликвидации пожара, добавили в МЧС.

Незадолго до этого сообщалось, что в Богородске Нижегородской области пожарные потушили возгорание на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Площадь возгорания на улице Огарева составила 450 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы свыше 120 сотрудников МЧС и 40 единиц техники. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составила 1000 квадратных метров. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее во время пожара в российской школе-интернате спасли 15 детей.

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