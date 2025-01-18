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В Нижегородской области потушили пожар на месте взрыва газа в жилом доме

МЧС: в Нижегородской области потушили пожар на месте взрыва газа в доме

В Богородске Нижегородской области пожарные потушили возгорание на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:07 по московскому времени.

Площадь возгорания на улице Огарева составила 450 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы свыше 120 сотрудников МЧС и 40 единиц техники, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого стало известно, что взрыв газовоздушной смеси привел к возгоранию крыши и последующему обрушению межквартирной перегородки. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

6 января сообщалось, что в Петрозаводске в квартире на четвертом этаже дома на улице Луначарского произошел взрыв газа. Несущие конструкции здания не были разрушены. В результате инцидента пострадали хозяин квартиры и три его соседа. Сотрудники МЧС России оценили состояние здания при помощи диагностического комплекса «Струна», дом признали пригодным для проживания.

Ранее в Чеченской Республике четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме.

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