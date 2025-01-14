Во время пожара в российской школе-интернате спасли 15 детей

В Сыктывкаре во время пожара в школе-интернате спасли 15 детей

В Сыктывкаре произошел пожар в здании школы-интерната. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в школе-интернате №3. В образовательном учреждении загорелось бытовое помещение.

Сотрудники экстренных служб спасли 15 детей и эвакуировали из здания еще 31, а также двух взрослых. Огонь, который распространился на площади в десять метров, потушили 26 пожарных и 12 единиц техники.

Причину случившегося установят дознаватели МЧС России. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Туле ликвидировали открытое горение в здании военного госпиталя. В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на территории предприятия в Саратове.